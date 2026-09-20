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Панатинаикос
Иньяки Пенья
Статистика
€ 4 млн
Иньяки Пенья - статистика
Панатинаикос
2 марта 1999 (27), Аликанте
#1 | Вратарь
Испания
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Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 5 тур
Каламата
0 : 1
20.09.2026
Панатинаикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Панатинаикос
3 : 0
13.09.2026
Панетоликос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
Панатинаикос
3 : 1
10.09.2026
Кифисиас
1' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Панатинаикос
3 : 1
06.09.2026
ПАОК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Левадиакос
0 : 2
31.08.2026
Панатинаикос
1' - 90'
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
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Турция. Суперлига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Панатинаикос
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 5 тур
Каламата
0 : 1
20.09.2026
Панатинаикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Панатинаикос
3 : 0
13.09.2026
Панетоликос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
Панатинаикос
3 : 1
10.09.2026
Кифисиас
1' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Панатинаикос
3 : 1
06.09.2026
ПАОК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Левадиакос
0 : 2
31.08.2026
Панатинаикос
1' - 90'
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