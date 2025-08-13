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€ 25 млн
Бафоде Диаките - новости
Борнмут
6 января 2000 (26), Тулуза
#18 | Защитник
182 см
Франция
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Клуб АПЛ приобрел защитника из Франции за 35+5 миллионов евро
2025.08.13 12:42
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