Эмерсон - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Соуза
|Команда
|Тоттенхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 января 1999 (24 года)
Стоимость:
€ 30,00
млн
|Имя
|Соуза
|Команда
|Тоттенхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 января 1999 (24 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|82' - 90'
|Вулверхэмптон
|1:0
|Тоттенхэм
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Тоттенхэм
|2:0
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|45'
|19.02.2023
|1' - 90'
|Тоттенхэм
|2:0
|Вест Хэм
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|56'
|14.02.2023
|1' - 90'
|Милан
|1:0
|Тоттенхэм
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|11.02.2023
|75' - 90'
|Лестер
|4:1
|Тоттенхэм
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|Тоттенхэм
|1:0
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тоттенхэм
|21
|2
|1
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|82' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:0
|Тоттенхэм (Лондон)
|26.02.2023
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:0
|Челси (Лондон)
|45'
|19.02.2023
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:0
|Вест Хэм (Лондон)
|56'
|11.02.2023
|75' -90'
|Лестер (Лестер)
|4:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|05.02.2023
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|1:0
|Манчестер Сити (Манчестер)
|23.01.2023
|1' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|0:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|19.01.2023
|1' -78'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|4:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|45'
|15.01.2023
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|0:2
|Арсенал (Лондон)
|04.01.2023
|78' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|0:4
|Тоттенхэм (Лондон)
|01.01.2023
|80' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|0:2
|Астон Вилла (Бирмингем)
|26.12.2022
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|2:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|12.11.2022
|1' -57'
|Тоттенхэм (Лондон)
|4:3
|Лидс (Лидс)
|06.11.2022
|1' -69'
|Тоттенхэм (Лондон)
|1:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|29.10.2022
|1' -63'
|Борнмут (Борнмут)
|2:3
|Тоттенхэм (Лондон)
|23.10.2022
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|1:2
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|90'
|01.10.2022
|1' -62'
|Арсенал (Лондон)
|3:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|62'
|17.09.2022
|55' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|6:2
|Лестер (Лестер)
|03.09.2022
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:1
|Фулхэм (Лондон)
|31.08.2022
|1' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|1:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|28.08.2022
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|20.08.2022
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|1:0
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|14.08.2022
|1' -82'
|Челси (Лондон)
|2:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|06.08.2022
|1' -87'
|Тоттенхэм (Лондон)
|4:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|63'