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    Эмерсон - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Соуза
    Команда Тоттенхэм
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 января 1999 (24 года)
    Стоимость:
    € 30,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 82' - 90' Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 26 тур
    26.02.2023 1' - 90' Тоттенхэм 2:0 Челси Англия. Премьер-лига, 25 тур
    45'
    19.02.2023 1' - 90' Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 24 тур
    56'
    14.02.2023 1' - 90' Милан 1:0 Тоттенхэм Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    11.02.2023 75' - 90' Лестер 4:1 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 23 тур
    05.02.2023 1' - 90' Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тоттенхэм 21 2 1 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 82' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:0 Тоттенхэм (Лондон)
    26.02.2023 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 2:0 Челси (Лондон)
    45'
    19.02.2023 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 2:0 Вест Хэм (Лондон)
    56'
    11.02.2023 75' -90' Лестер (Лестер) 4:1 Тоттенхэм (Лондон)
    05.02.2023 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 1:0 Манчестер Сити (Манчестер)
    23.01.2023 1' -90' Фулхэм (Лондон) 0:1 Тоттенхэм (Лондон)
    19.01.2023 1' -78' Манчестер Сити (Манчестер) 4:2 Тоттенхэм (Лондон)
    45'
    15.01.2023 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 0:2 Арсенал (Лондон)
    04.01.2023 78' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 0:4 Тоттенхэм (Лондон)
    01.01.2023 80' -90' Тоттенхэм (Лондон) 0:2 Астон Вилла (Бирмингем)
    26.12.2022 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 2:2 Тоттенхэм (Лондон)
    12.11.2022 1' -57' Тоттенхэм (Лондон) 4:3 Лидс (Лидс)
    06.11.2022 1' -69' Тоттенхэм (Лондон) 1:2 Ливерпуль (Ливерпуль)
    29.10.2022 1' -63' Борнмут (Борнмут) 2:3 Тоттенхэм (Лондон)
    23.10.2022 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 1:2 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    90'
    01.10.2022 1' -62' Арсенал (Лондон) 3:1 Тоттенхэм (Лондон)
    62'
    17.09.2022 55' -90' Тоттенхэм (Лондон) 6:2 Лестер (Лестер)
    03.09.2022 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 2:1 Фулхэм (Лондон)
    31.08.2022 1' -90' Вест Хэм (Лондон) 1:1 Тоттенхэм (Лондон)
    28.08.2022 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:2 Тоттенхэм (Лондон)
    20.08.2022 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 1:0 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    14.08.2022 1' -82' Челси (Лондон) 2:2 Тоттенхэм (Лондон)
    06.08.2022 1' -87' Тоттенхэм (Лондон) 4:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    63'
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