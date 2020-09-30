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    Виктор Мольехо - статистика

    #28 | Нападающий
    Имя Виктор
    Фамилия Мольехо
    Команда Сарагоса
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 января 2001 (22 года)
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хетафе 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.12.2020 90' -90' Хетафе (Хетафе) 0:1 Севилья (Севилья)
    05.12.2020 66' -90' Леванте (Валенсия) 3:0 Хетафе (Хетафе)
    29.11.2020 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:1 Атлетик (Бильбао)
    22.11.2020 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:0 Хетафе (Хетафе)
    08.11.2020 46' -90' Хетафе (Хетафе) 1:3 Вильярреал (Вильярреал)
    01.11.2020 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 2:2 Хетафе (Хетафе)
    25.10.2020 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:1 Гранада (Гранада)
    17.10.2020 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:0 Барселона (Барселона)
    30.09.2020 Был в запасе Уэска (Уэска) 0:0 Атлетико (Мадрид)
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