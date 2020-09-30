Виктор Мольехо - статистика
#28 | Нападающий
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Мольехо
|Команда
|Сарагоса
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 января 2001 (22 года)
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Мольехо
|Команда
|Сарагоса
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 января 2001 (22 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хетафе
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2020
|90' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|05.12.2020
|66' -90'
|Леванте (Валенсия)
|3:0
|Хетафе (Хетафе)
|29.11.2020
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|22.11.2020
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:0
|Хетафе (Хетафе)
|08.11.2020
|46' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|1:3
|Вильярреал (Вильярреал)
|01.11.2020
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|2:2
|Хетафе (Хетафе)
|25.10.2020
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Гранада (Гранада)
|17.10.2020
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Барселона (Барселона)
|30.09.2020
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|0:0
|Атлетико (Мадрид)