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    Энрик Гальего - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Энрик
    Фамилия Гальего
    Команда Тенерифе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 сентября 1986 (36 лет)
    Рост 187
    Вес 87
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Осасуна 22 0 2 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2021 1' -68' Осасуна (Памплона) 0:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    19'
    16.05.2021 77' -90' Атлетико (Мадрид) 2:1 Осасуна (Памплона)
    11.05.2021 64' -90' Осасуна (Памплона) 3:2 Кадис (Кадис)
    08.05.2021 88' -90' Атлетик (Бильбао) 2:2 Осасуна (Памплона)
    89'
    01.05.2021 Был в запасе Реал (Мадрид) 2:0 Осасуна (Памплона)
    25.04.2021 74' -90' Сельта (Виго) 2:1 Осасуна (Памплона)
    21.04.2021 Был в запасе Осасуна (Памплона) 3:1 Валенсия (Валенсия)
    18.04.2021 Был в запасе Осасуна (Памплона) 2:0 Эльче (Эльче)
    11.04.2021 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 1:2 Осасуна (Памплона)
    03.04.2021 1' -62' Осасуна (Памплона) 0:0 Хетафе (Хетафе)
    20.03.2021 Был в запасе Уэска (Уэска) 0:0 Осасуна (Памплона)
    13.03.2021 Был в запасе Осасуна (Памплона) 0:0 Вальядолид (Вальядолид)
    06.03.2021 84' -90' Осасуна (Памплона) 0:2 Барселона (Барселона)
    27.02.2021 87' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 0:1 Осасуна (Памплона)
    22.02.2021 Был в запасе Осасуна (Памплона) 0:2 Севилья (Севилья)
    14.02.2021 Был в запасе Леванте (Валенсия) 0:1 Осасуна (Памплона)
    07.02.2021 90' -90' Осасуна (Памплона) 2:1 Эйбар (Эйбар)
    01.02.2021 78' -90' Бетис (Севилья) 1:0 Осасуна (Памплона)
    24.01.2021 Был в запасе Осасуна (Памплона) 3:1 Гранада (Гранада)
    21.01.2021 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:1 Осасуна (Памплона)
    12.01.2021 71' -90' Гранада (Гранада) 2:0 Осасуна (Памплона)
    76'
    09.01.2021 Был в запасе Осасуна (Памплона) 0:0 Реал (Мадрид)
    03.01.2021 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 Осасуна (Памплона)
    31.12.2020 46' -90' Осасуна (Памплона) 1:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    68'
    22.12.2020 Был в запасе Эльче (Эльче) 2:2 Осасуна (Памплона)
    19.12.2020 Был в запасе Осасуна (Памплона) 1:3 Вильярреал (Вильярреал)
    11.12.2020 83' -90' Вальядолид (Вальядолид) 3:2 Осасуна (Памплона)
    06.12.2020 1' -65' Осасуна (Памплона) 0:2 Бетис (Севилья)
    29.11.2020 74' -90' Барселона (Барселона) 4:0 Осасуна (Памплона)
    20.11.2020 46' -90' Осасуна (Памплона) 2:1 Уэска (Уэска)
    07.11.2020 1' -90' Севилья (Севилья) 1:0 Осасуна (Памплона)
    31.10.2020 1' -68' Осасуна (Памплона) 1:3 Атлетико (Мадрид)
    24.10.2020 1' -74' Осасуна (Памплона) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    18.10.2020 1' -90' Эйбар (Эйбар) 0:0 Осасуна (Памплона)
    04.10.2020 1' -64' Осасуна (Памплона) 2:0 Сельта (Виго)
    27.09.2020 74' -90' Осасуна (Памплона) 1:3 Леванте (Валенсия)
    12.09.2020 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:2 Осасуна (Памплона)
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