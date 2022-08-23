Матиас Йенсен - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Матиас
|Фамилия
|Йенсен
|Команда
|Брентфорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 января 1996 (27 лет)
|Рост
|180
|Вес
|68
Стоимость:
€ 14,00
млн
|Имя
|Матиас
|Фамилия
|Йенсен
|Команда
|Брентфорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 января 1996 (27 лет)
|Рост
|180
|Вес
|68
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|1' - 90'
|Брентфорд
|1:1
|Кристал Пэлас
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Арсенал
|1:1
|Брентфорд
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|04.02.2023
|1' - 82'
|Брентфорд
|3:0
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|80'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брентфорд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2022
|61' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:2
(5:6)п
|Гиллинхэм (Гиллинхэм)
|23.08.2022
|Был в запасе
|Колчестер Юнайтед (Колчестер)
|0:2
|Брентфорд (Лондон)