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Англия. Первая лига
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Рединг
Джек Мэрриот
Статистика
€ 400 тыс
Джек Мэрриот - статистика
Рединг
9 сентября 1994 (32), Беверли
#7 | Нападающий
173 см
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 8 тур
Уиком Уондерерс
2 : 2
26.09.2026
Рединг
1' - 75'
Англия. Первая лига, 7 тур
Рединг
2 : 0
19.09.2026
Ноттс Каунти
1' - 76'
49, 72'
Англия. Первая лига, 6 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 1
12.09.2026
Рединг
1' - 72'
38'
Англия. Первая лига, 5 тур
Рединг
3 : 1
05.09.2026
Блэкпул
1' - 70'
Статистика по турнирам
Англия. Первая лига 2026/2027
Англия. Первая лига 2025/2026
Англия. Кубок лиги 2024/2025
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Англия. Вторая лига 2023/2024
Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Кубок лиги 2023/2024
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Рексхэм
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1 раунд
Шеффилд Юнайтед
4 : 2
13.08.2024
Рексхэм
62' - 90'
90'
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