Якуб Беднарчик - статистика
#32 | Защитник
|Имя
|Якуб
|Фамилия
|Беднарчик
|Команда
|Санкт-Паули
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 января 1999 (24 года)
|Рост
|184
|Вес
|70
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Якуб
|Фамилия
|Беднарчик
|Команда
|Санкт-Паули
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 января 1999 (24 года)
|Рост
|184
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Байер
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2018
|82' -90'
|АЕК (Ларнака)
|1:5
|Байер (Леверкузен)
|83'