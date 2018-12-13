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    Якуб Беднарчик - статистика

    #32 | Защитник
    Имя Якуб
    Фамилия Беднарчик
    Команда Санкт-Паули
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 января 1999 (24 года)
    Рост 184
    Вес 70
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Байер 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.12.2018 82' -90' АЕК (Ларнака) 1:5 Байер (Леверкузен)
    83'
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