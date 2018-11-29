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    Сэм Шрек - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Сэм
    Фамилия Шрек
    Команда Гронинген
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 января 1999 (24 года)
    Рост 183
    Вес 67
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Байер 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.12.2018 1' -90' АЕК (Ларнака) 1:5 Байер (Леверкузен)
    29.11.2018 1' -73' Байер (Леверкузен) 1:1 Лудогорец (Разград)
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