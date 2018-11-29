Сэм Шрек - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Сэм
|Фамилия
|Шрек
|Команда
|Гронинген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 января 1999 (24 года)
|Рост
|183
|Вес
|67
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Сэм
|Фамилия
|Шрек
|Команда
|Гронинген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 января 1999 (24 года)
|Рост
|183
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Байер
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2018
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|1:5
|Байер (Леверкузен)
|29.11.2018
|1' -73'
|Байер (Леверкузен)
|1:1
|Лудогорец (Разград)