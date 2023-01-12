Жоау Феликс - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Жоау
|Фамилия
|Феликс
|Команда
|Челси
|Состав
|Основной
|Родной город
|Визеу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|181
|Вес
|70
Стоимость:
€ 50,00
млн
|Имя
|Жоау
|Фамилия
|Феликс
|Команда
|Челси
|Состав
|Основной
|Родной город
|Визеу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|181
|Вес
|70
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 68'
|Челси
|1:0
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|26.02.2023
|1' - 83'
|Тоттенхэм
|2:0
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Челси
|0:1
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|15.02.2023
|1' - 90'
|Боруссия
|1:0
|Челси
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|11.02.2023
|1' - 90'
|Вест Хэм
|1:1
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|16'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Челси
|5
|1
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -68'
|Челси (Лондон)
|1:0
|Лидс (Лидс)
|26.02.2023
|1' -83'
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:0
|Челси (Лондон)
|18.02.2023
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|0:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|11.02.2023
|1' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|1:1
|Челси (Лондон)
|16'
|12.01.2023
|1' -58'
|Фулхэм (Лондон)
|2:1
|Челси (Лондон)
|58'