Луан Перес - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Луан
|Фамилия
|Перес
|Команда
|Фенербахче
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Луан
|Фамилия
|Перес
|Команда
|Фенербахче
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фенербахче
|5
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.09.2022
|1' -57'
|Ренн (Ренн)
|2:2
|Фенербахче (Стамбул)
|08.09.2022
|1' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|2:1
|Динамо (Киев)
|25.08.2022
|1' -80'
|Фенербахче (Стамбул)
|4:1
|Аустрия (Вена)
|44'
|18.08.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|0:2
|Фенербахче (Стамбул)
|11.08.2022
|1' -65'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|1:1
|Фенербахче (Стамбул)
|16'
|04.08.2022
|Был в запасе
|Фенербахче (Стамбул)
|3:0
|Словацко (Угерске-Градиште)