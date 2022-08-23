Ян Валери - статистика
#94 | Защитник
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Валери
|Команда
|Анжер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 февраля 1999 (24 года)
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Валери
|Команда
|Анжер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 февраля 1999 (24 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Монпелье
|5:0
|Анжер
|Франция. Лига 1, 26 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Анжер
|1:3
|Лион
|Франция. Лига 1, 25 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Страсбур
|2:1
|Анжер
|Франция. Лига 1, 24 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Анжер
|1:1
|Осер
|Франция. Лига 1, 23 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|Лорьян
|0:0
|Анжер
|Франция. Лига 1, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Кембридж Юнайтед (Кембридж)
|0:3
|Саутгемптон (Саутгемптон)