Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ян Валери - статистика

    #94 | Защитник
    Имя Ян
    Фамилия Валери
    Команда Анжер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 февраля 1999 (24 года)
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Монпелье 5:0 Анжер Франция. Лига 1, 26 тур
    25.02.2023 1' - 90' Анжер 1:3 Лион Франция. Лига 1, 25 тур
    18.02.2023 1' - 90' Страсбур 2:1 Анжер Франция. Лига 1, 24 тур
    12.02.2023 1' - 90' Анжер 1:1 Осер Франция. Лига 1, 23 тур
    05.02.2023 1' - 90' Лорьян 0:0 Анжер Франция. Лига 1, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Саутгемптон 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -90' Кембридж Юнайтед (Кембридж) 0:3 Саутгемптон (Саутгемптон)
    • Читайте нас: 
    11