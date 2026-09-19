Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Англия. Первая лига
Команды
Шеффилд Уэнсдэй
Ян Валери
Статистика
€ 1,50 млн
Ян Валери - статистика
Шеффилд Уэнсдэй
22 февраля 1999 (27)
#7 | Защитник
Тунис | Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 7 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
19.09.2026
Стокпорт Каунти
1' - 90'
90'
Англия. Первая лига, 6 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
12.09.2026
Уиган Атлетик
1' - 62'
62'
Англия. Первая лига, 5 тур
Питерборо Юнайтед
1 : 2
05.09.2026
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 87'
79'
87'
Англия. Первая лига, 3 тур
Шеффилд Уэнсдэй
7 : 2
29.08.2026
Бромли
1' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
Англия. Первая лига 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Чемпионат мира 2026
Англия. Чемпионшип 2025/2026
Кубок африканских наций 2025
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Швейцария. Суперлига 2025/2026
Англия. Чемпионшип 2024/2025
Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Франция. Лига 2 2023/2024
Англия. Кубок лиги 2022/2023
Англия. Премьер-лига 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Англия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок лиги 2021/2022
Англия. Премьер-лига 2021/2022
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Премьер-лига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Кубок лиги 2019/2020
Англия. Премьер-лига 2019/2020
Англия. Премьер-лига 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шеффилд Уэнсдэй
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 2
25.08.2026
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
08.08.2026
Болтон
1' - 85'
85'
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
21:51
4
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
20:59
2
Видео
Вагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
20:48
4
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
19:53
2
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
19:32
1
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
19:22
4
«Арсенал» победил команду РПЛ в первом матче после возвращения Аленичева
19:13
3
Круговой из ЦСКА совершил благородный поступок
19:07
2
Реакция Радимова на нового тренера «Ростова»
18:44
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+