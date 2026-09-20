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Главная
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Ризеспор
Ахмед Кутуджу
Статистика
€ 3 млн
Ахмед Кутуджу - статистика
Ризеспор
1 марта 2000 (26), Гельзенкирхен
#23 | Нападающий
181 см
Турция
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Гезтепе
2 : 2
20.09.2026
Ризеспор
58' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Эюпспор
0 : 2
12.09.2026
Ризеспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Газиантеп
1 : 2
29.08.2026
Ризеспор
1' - 89'
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2026/2027
Лига чемпионов 2025/2026
Турция. Суперлига 2025/2026
Турция. Суперлига 2024/2025
Германия. Кубок 2022/2023
Турция. Суперлига 2021/2022
Германия. Бундеслига 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Голландия. Эредивизие 2020/2021
Лига наций 2020/2021
Германия. Бундеслига 2019/2020
Германия. Кубок 2019/2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
Германия. Бундеслига 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ризеспор
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 6 тур
Гезтепе
2 : 2
20.09.2026
Ризеспор
58' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Эюпспор
0 : 2
12.09.2026
Ризеспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Газиантеп
1 : 2
29.08.2026
Ризеспор
1' - 89'
Турция. Суперлига, 2 тур
Ризеспор
0 : 2
22.08.2026
Самсунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Коньяспор
0 : 1
15.08.2026
Ризеспор
1' - 84'
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