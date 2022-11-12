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    Джонатан Панцо - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Джонатан
    Фамилия Панцо
    Команда Ковентри
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 октября 2000 (22 года)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.02.2023 1' - 90' Вест Бромвич 1:0 Ковентри Англия. Чемпионшип, 30 тур
    82'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ковентри 27 1 1 7 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.02.2023 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:0 Ковентри (Ковентри)
    82'
    28.01.2023 1' -90' Ковентри (Ковентри) 2:0 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    4'
    21.01.2023 66' -90' Ковентри (Ковентри) 2:4 Норвич Сити (Норвич)
    01.01.2023 1' -90' Ковентри (Ковентри) 1:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    43'
    29.12.2022 1' -90' Ковентри (Ковентри) 0:0 Кардифф (Кардифф)
    76'
    26.12.2022 1' -85' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 3:1 Ковентри (Ковентри)
    21.12.2022 1' -90' Ковентри (Ковентри) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    17.12.2022 1' -90' Ковентри (Ковентри) 3:3 Суонси (Суонси)
    29'
    10.12.2022 1' -90' Рединг (Рединг) 1:0 Ковентри (Ковентри)
    12.11.2022 1' -90' Ковентри (Ковентри) 2:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    08.11.2022 1' -90' Ковентри (Ковентри) 2:0 Уиган Атлетик (Уиган)
    63'
    05.11.2022 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 0:1 Ковентри (Ковентри)
    01.11.2022 1' -90' Ковентри (Ковентри) 1:0 Блэкберн (Блэкберн)
    29.10.2022 1' -90' Ковентри (Ковентри) 1:2 Блэкпул (Блэкпул)
    25.10.2022 75' -90' Ковентри (Ковентри) 2:2 Ротерхэм (Шеффилд)
    22.10.2022 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:2 Ковентри (Ковентри)
    19.10.2022 1' -90' Ковентри (Ковентри) 1:0 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    15.10.2022 1' -90' Кардифф (Кардифф) 0:1 Ковентри (Ковентри)
    56'
    08.10.2022 1' -90' Ковентри (Ковентри) 0:1 Бернли (Бернли)
    04.10.2022 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 0:0 Ковентри (Ковентри)
    01.10.2022 1' -90' Ковентри (Ковентри) 1:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    17.09.2022 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:0 Ковентри (Ковентри)
    73'
    14.09.2022 27' -90' Лутон Таун (Лутон) 2:2 Ковентри (Ковентри)
    03.09.2022 82' -90' Норвич Сити (Норвич) 3:0 Ковентри (Ковентри)
    31.08.2022 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 0:1 Престон (Престон)
    27.08.2022 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 3:2 Ковентри (Ковентри)
    13.08.2022 1' -90' Миллуолл (Лондон) 3:2 Ковентри (Ковентри)
    31.07.2022 1' -90' Сандерленд (Сандерленд) 1:1 Ковентри (Ковентри)
    84'
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