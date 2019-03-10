Калиду Сидибе - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Калиду
|Фамилия
|Сидибе
|Команда
|Тулуза
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 января 1999 (24 года)
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Калиду
|Фамилия
|Сидибе
|Команда
|Тулуза
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 января 1999 (24 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тулуза
|18
|1
|0
|8
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.05.2019
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|2:1
|Тулуза (Тулуза)
|26'
|11.05.2019
|1' -90'
|Амьен (Амьен)
|0:0
|Тулуза (Тулуза)
|24'
|05.05.2019
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|2:2
|Ренн (Ренн)
|21'
|28.04.2019
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:0
|Тулуза (Тулуза)
|21.04.2019
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|0:0
|Лилль (Лилль)
|23'
|14.04.2019
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|2:1
|Тулуза (Тулуза)
|67'
|07.04.2019
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|1:0
|Нант (Нант)
|31.03.2019
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|0:1
|ПСЖ (Париж)
|25'
|15.03.2019
|1' -70'
|Ницца (Ницца)
|1:1
|Тулуза (Тулуза)
|10.03.2019
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|1:0
|Генгам (Генгам)
|03.03.2019
|1' -90'
|Лион (Лион)
|5:1
|Тулуза (Тулуза)
|24.02.2019
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|1:1
|Кан (Кан)
|17.02.2019
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|2:1
|Тулуза (Тулуза)
|10.02.2019
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|27.01.2019
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|0:0
|Анжер (Анжер)
|19.01.2019
|1' -90'
|Ним (Ним)
|0:1
|Тулуза (Тулуза)
|32'
|16.01.2019
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|2:2
|Лион (Лион)
|22.12.2018
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:2
|Тулуза (Тулуза)
|88'
|18.12.2018
|Был в запасе
|Кан (Кан)
|2:1
|Тулуза (Тулуза)
|05.12.2018
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Тулуза (Тулуза)
|02.12.2018
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|2:2
|Дижон (Дижон)
|24.11.2018
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|1:0
|Тулуза (Тулуза)
|10.11.2018
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|0:1
|Амьен (Амьен)
|45'
|03.11.2018
|1' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|1:1
|Тулуза (Тулуза)