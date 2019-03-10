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    Калиду Сидибе - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Калиду
    Фамилия Сидибе
    Команда Тулуза
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 января 1999 (24 года)
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тулуза 18 1 0 8 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.05.2019 1' -90' Дижон (Дижон) 2:1 Тулуза (Тулуза)
    26'
    11.05.2019 1' -90' Амьен (Амьен) 0:0 Тулуза (Тулуза)
    24'
    05.05.2019 1' -90' Тулуза (Тулуза) 2:2 Ренн (Ренн)
    21'
    28.04.2019 1' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:0 Тулуза (Тулуза)
    21.04.2019 1' -90' Тулуза (Тулуза) 0:0 Лилль (Лилль)
    23'
    14.04.2019 1' -90' Монпелье (Монпелье) 2:1 Тулуза (Тулуза)
    67'
    07.04.2019 1' -90' Тулуза (Тулуза) 1:0 Нант (Нант)
    31.03.2019 1' -90' Тулуза (Тулуза) 0:1 ПСЖ (Париж)
    25'
    15.03.2019 1' -70' Ницца (Ницца) 1:1 Тулуза (Тулуза)
    10.03.2019 1' -90' Тулуза (Тулуза) 1:0 Генгам (Генгам)
    03.03.2019 1' -90' Лион (Лион) 5:1 Тулуза (Тулуза)
    24.02.2019 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 1:1 Кан (Кан)
    17.02.2019 Был в запасе Бордо (Бордо) 2:1 Тулуза (Тулуза)
    10.02.2019 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 1:1 Реймс (Реймс)
    27.01.2019 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 0:0 Анжер (Анжер)
    19.01.2019 1' -90' Ним (Ним) 0:1 Тулуза (Тулуза)
    32'
    16.01.2019 1' -90' Тулуза (Тулуза) 2:2 Лион (Лион)
    22.12.2018 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:2 Тулуза (Тулуза)
    88'
    18.12.2018 Был в запасе Кан (Кан) 2:1 Тулуза (Тулуза)
    05.12.2018 1' -90' Реймс (Реймс) 0:1 Тулуза (Тулуза)
    02.12.2018 1' -90' Тулуза (Тулуза) 2:2 Дижон (Дижон)
    24.11.2018 1' -90' ПСЖ (Париж) 1:0 Тулуза (Тулуза)
    10.11.2018 1' -90' Тулуза (Тулуза) 0:1 Амьен (Амьен)
    45'
    03.11.2018 1' -90' Страсбур (Страсбур) 1:1 Тулуза (Тулуза)
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