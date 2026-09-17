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РПЛ 2026/2027
Команды
Ахмат
Калиду Сидибе
Статистика
€ 2 млн
Калиду Сидибе - статистика
Ахмат
28 января 1999 (27)
#6 | Полузащитник
202 см
Мали | Франция
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Акрон
2 : 0
17.09.2026
Ахмат
1' - 90'
73'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ахмат
3 : 2
13.09.2026
Динамо Мх
1' - 90'
58'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Рубин
1 : 1
07.09.2026
Ахмат
1' - 90'
26'
Россия. Кубок, 3 тур
Динамо
3 : 0
03.09.2026
Ахмат
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ахмат
3 : 3
29.08.2026
Крылья Советов
76' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
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Франция. Лига 1 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ахмат
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Динамо
3 : 0
03.09.2026
Ахмат
1' - 90'
Россия. Кубок, 2 тур
Ахмат
2 : 1
18.08.2026
Факел
Был в запасе
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