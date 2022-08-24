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    Хан-Ноа Массенго - статистика

    #80 | Полузащитник
    Имя Хан-Ноа
    Фамилия Массенго
    Команда Осер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 июля 2001 (21 год)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 1' - 63' Ницца 1:1 Осер Франция. Лига 1, 26 тур
    26.02.2023 1' - 90' Лорьян 0:1 Осер Франция. Лига 1, 25 тур
    77'
    17.02.2023 1' - 90' Осер 2:1 Лион Франция. Лига 1, 24 тур
    55'
    12.02.2023 1' - 90' Анжер 1:1 Осер Франция. Лига 1, 23 тур
    08.02.2023 46' - 90' Осер 2:3 Родез Франция. Кубок, 1/8 финала
    05.02.2023 1' - 86' Осер 0:0 Реймс Франция. Лига 1, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бристоль Сити 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.08.2022 1' -61' Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб) 1:3 Бристоль Сити (Бристоль)
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