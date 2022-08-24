Хан-Ноа Массенго - статистика
#80 | Полузащитник
|Имя
|Хан-Ноа
|Фамилия
|Массенго
|Команда
|Осер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июля 2001 (21 год)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Хан-Ноа
|Фамилия
|Массенго
|Команда
|Осер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июля 2001 (21 год)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|1' - 63'
|Ницца
|1:1
|Осер
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Лорьян
|0:1
|Осер
|Франция. Лига 1, 25 тур
|77'
|17.02.2023
|1' - 90'
|Осер
|2:1
|Лион
|Франция. Лига 1, 24 тур
|55'
|12.02.2023
|1' - 90'
|Анжер
|1:1
|Осер
|Франция. Лига 1, 23 тур
|08.02.2023
|46' - 90'
|Осер
|2:3
|Родез
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|05.02.2023
|1' - 86'
|Осер
|0:0
|Реймс
|Франция. Лига 1, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бристоль Сити
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.08.2022
|1' -61'
|Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)
|1:3
|Бристоль Сити (Бристоль)