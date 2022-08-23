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    Жулиан Бьянсон - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Жулиан
    Фамилия Бьянсон
    Команда Ноттингем Форест
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 марта 2000 (22 года)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 7,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ноттингем Форест 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -90' Гримсби Таун (Клифорпс) 0:3 Ноттингем Форест (Ноттингем)
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