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Бельгия. Про-Лига
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Андерлехт
Жулиан Бьянсон
Статистика
€ 2,50 млн
Жулиан Бьянсон - статистика
Андерлехт
31 марта 2000 (26)
#4 | Защитник
187 см
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Андерлехт
0 : 0
06.09.2026
Генк
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Юнион СЖ
3 : 0
30.08.2026
Андерлехт
1' - 90'
45'
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Бельгия. Про-Лига 2026/2027
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Франция. Лига 1 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Андерлехт
4
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Андерлехт
0 : 0
06.09.2026
Генк
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Юнион СЖ
3 : 0
30.08.2026
Андерлехт
1' - 90'
45'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Беверен
1 : 0
16.08.2026
Андерлехт
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Андерлехт
2 : 1
09.08.2026
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 90'
89'
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