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    Бенуа Бадьяшиль - статистика

    #32 | Защитник
    Имя Бенуа
    Фамилия Бадьяшиль
    Команда Челси
    Состав Основной
    Родной город Лимож
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 марта 2001 (21 год)
    Рост 194
    Стоимость:
    € 40,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Челси 1:0 Лидс Англия. Премьер-лига, 26 тур
    26.02.2023 Был в запасе Тоттенхэм 2:0 Челси Англия. Премьер-лига, 25 тур
    18.02.2023 1' - 90' Челси 0:1 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 24 тур
    11.02.2023 1' - 90' Вест Хэм 1:1 Челси Англия. Премьер-лига, 23 тур
    65'
    03.02.2023 1' - 90' Челси 0:0 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Челси 6 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Челси (Лондон) 1:0 Лидс (Лидс)
    26.02.2023 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 2:0 Челси (Лондон)
    18.02.2023 1' -90' Челси (Лондон) 0:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    11.02.2023 1' -90' Вест Хэм (Лондон) 1:1 Челси (Лондон)
    65'
    03.02.2023 1' -90' Челси (Лондон) 0:0 Фулхэм (Лондон)
    21.01.2023 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 0:0 Челси (Лондон)
    15.01.2023 1' -90' Челси (Лондон) 1:0 Кристал Пэлас (Лондон)
    12.01.2023 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 2:1 Челси (Лондон)
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