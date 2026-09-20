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Наполи
Бенуа Бадьяшиль
Статистика
€ 15 млн
Бенуа Бадьяшиль - статистика
Наполи
26 марта 2001 (25), Лимож
#5 | Защитник
194 см
Франция
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Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
1 : 1
20.09.2026
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
1 : 0
13.09.2026
Болонья
Был в запасе
Лига чемпионов, Общий этап
Наполи
0 : 1
09.09.2026
Арсенал
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
3 : 2
05.09.2026
Наполи
80' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Англия. Кубок 2025/2026
Англия. Кубок лиги 2025/2026
Англия. Премьер-лига 2025/2026
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Англия. Премьер-лига 2024/2025
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Англия. Кубок лиги 2023/2024
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Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Команда
И
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П
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Наполи
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
1 : 1
20.09.2026
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
1 : 0
13.09.2026
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
3 : 2
05.09.2026
Наполи
80' - 90'
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