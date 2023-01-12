Бенуа Бадьяшиль - статистика
#32 | Защитник
|Имя
|Бенуа
|Фамилия
|Бадьяшиль
|Команда
|Челси
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лимож
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 марта 2001 (21 год)
|Рост
|194
Стоимость:
€ 40,00
млн
|Имя
|Бенуа
|Фамилия
|Бадьяшиль
|Команда
|Челси
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лимож
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 марта 2001 (21 год)
|Рост
|194
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Челси
|1:0
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Тоттенхэм
|2:0
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Челси
|0:1
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Вест Хэм
|1:1
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|65'
|03.02.2023
|1' - 90'
|Челси
|0:0
|Фулхэм
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Челси
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|1:0
|Лидс (Лидс)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:0
|Челси (Лондон)
|18.02.2023
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|0:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|11.02.2023
|1' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|1:1
|Челси (Лондон)
|65'
|03.02.2023
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|0:0
|Фулхэм (Лондон)
|21.01.2023
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:0
|Челси (Лондон)
|15.01.2023
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|1:0
|Кристал Пэлас (Лондон)
|12.01.2023
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|2:1
|Челси (Лондон)