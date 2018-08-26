Тьерно Тиуб - статистика
#28 | Нападающий
|Имя
|Тьерно
|Фамилия
|Тиуб
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июня 1998 (24 года)
|Рост
|194
|Вес
|91
|Имя
|Тьерно
|Фамилия
|Тиуб
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июня 1998 (24 года)
|Рост
|194
|Вес
|91
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак-2
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2018
|62' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|0:3
|Спартак-2 (Москва)
|90'