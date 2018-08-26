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    Тьерно Тиуб - статистика

    #28 | Нападающий
    Имя Тьерно
    Фамилия Тиуб
    Команда Спартак
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 июня 1998 (24 года)
    Рост 194
    Вес 91
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак-2 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.08.2018 62' -90' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 0:3 Спартак-2 (Москва)
    90'
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