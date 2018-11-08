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    Наджиб Якубу - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Наджиб
    Фамилия Якубу
    Команда Ворскла
    Состав Основной
    Родной город Аккра
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 мая 2000 (22 года)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ворскла 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2018 1' -90' Ворскла (Полтава) 0:1 Карабах (Агдам)
    52'
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