Наджиб Якубу - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Наджиб
|Фамилия
|Якубу
|Команда
|Ворскла
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 мая 2000 (22 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Наджиб
|Фамилия
|Якубу
|Команда
|Ворскла
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 мая 2000 (22 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ворскла
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2018
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|0:1
|Карабах (Агдам)
|52'