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    Че Че - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Данило
    Фамилия Пинейро
    Команда Сан-Паулу
    Состав Основной
    Родной город Сан-Паулу
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 августа 1992 (30 лет)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.03.2019 Был в запасе Динамо (Киев) 0:5 Челси (Лондон)
    14.02.2019 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 2:2 Динамо (Киев)
    29.11.2018 1' -90' Астана (Астана) 0:1 Динамо (Киев)
    90'
    08.11.2018 1' -90' Динамо (Киев) 3:1 Ренн (Ренн)
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