Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 800 тыс

Че Че - статистика

Васко да Гама
30 августа 1992 (34), Сан-Паулу
#3 | Полузащитник
175 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Васко да Гама
2 : 0
16.09.2026
Санта-Фе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Гремио
1 : 2
12.09.2026
Васко да Гама
1' - 73'
26'
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Санта-Фе
0 : 0
09.09.2026
Васко да Гама
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.09.2026
Васко да Гама
1' - 74'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Васко да Гама
3 : 1
30.08.2026
Крузейро
1' - 85'
33'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Васко да Гама
20
2
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 27 тур
Гремио
1 : 2
12.09.2026
Васко да Гама
1' - 73'
26'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.09.2026
Васко да Гама
1' - 74'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Васко да Гама
3 : 1
30.08.2026
Крузейро
1' - 85'
33'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Палмейрас
4 : 1
23.08.2026
Васко да Гама
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Васко да Гама
0 : 3
16.08.2026
Сантос
1' - 75'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Баия
0 : 0
09.08.2026
Васко да Гама
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Васко да Гама
1 : 1
26.07.2026
Мирассол
1' - 60'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Витория
1 : 0
17.07.2026
Васко да Гама
81' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Васко да Гама
0 : 1
31.05.2026
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Васко да Гама
0 : 3
25.05.2026
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Интернасьонал
4 : 1
17.05.2026
Васко да Гама
1' - 74'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Васко да Гама
1 : 0
11.05.2026
Атлетико Паранаэнсе
69' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Фламенго
2 : 2
03.05.2026
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Коринтианс
1 : 0
26.04.2026
Васко да Гама
1' - 63'
31'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Васко да Гама
2 : 1
19.04.2026
Сан-Паулу
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Ремо
1 : 1
11.04.2026
Васко да Гама
1' - 89'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Васко да Гама
1 : 2
05.04.2026
Ботафого
1' - 70'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Коритиба
1 : 1
02.04.2026
Васко да Гама
1' - 90'
24'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Васко да Гама
2 : 1
22.03.2026
Гремио
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Васко да Гама
3 : 2
19.03.2026
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Крузейро
3 : 3
16.03.2026
Васко да Гама
1' - 88'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.03.2026
Палмейрас
1' - 57'
52'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сантос
2 : 1
27.02.2026
Васко да Гама
84' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Васко да Гама
0 : 1
12.02.2026
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Васко да Гама
1 : 1
06.02.2026
Шапекоэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Мирассол
2 : 1
30.01.2026
Васко да Гама
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
21:51
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
20:59
1
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
20:48
2
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
19:53
2
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
19:32
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
19:22
4
«Арсенал» победил команду РПЛ в первом матче после возвращения Аленичева
19:13
2
Круговой из ЦСКА совершил благородный поступок
19:07
2
Реакция Радимова на нового тренера «Ростова»
18:44
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+