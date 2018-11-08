Че Че - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Данило
|Фамилия
|Пинейро
|Команда
|Сан-Паулу
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Данило
|Фамилия
|Пинейро
|Команда
|Сан-Паулу
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.03.2019
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|0:5
|Челси (Лондон)
|14.02.2019
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|2:2
|Динамо (Киев)
|29.11.2018
|1' -90'
|Астана (Астана)
|0:1
|Динамо (Киев)
|90'
|08.11.2018
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|3:1
|Ренн (Ренн)