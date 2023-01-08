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    Алексис Салемакерс - статистика

    #56 | Полузащитник
    Имя Алексис
    Фамилия Салемакерс
    Команда Милан
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 июня 1999 (23 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 15,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 74' - 90' Фиорентина 2:1 Милан Италия. Серия А, 25 тур
    26.02.2023 89' - 90' Милан 2:0 Аталанта Италия. Серия А, 24 тур
    18.02.2023 64' - 90' Монца 0:1 Милан Италия. Серия А, 23 тур
    14.02.2023 1' - 77' Милан 1:0 Тоттенхэм Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    10.02.2023 1' - 89' Милан 1:0 Торино Италия. Серия А, 22 тур
    05.02.2023 55' - 90' Интер 1:0 Милан Италия. Серия А, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Милан 17 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 74' -90' Фиорентина (Флоренция) 2:1 Милан (Милан)
    26.02.2023 89' -90' Милан (Милан) 2:0 Аталанта (Бергамо)
    18.02.2023 64' -90' Монца (Монца) 0:1 Милан (Милан)
    10.02.2023 1' -89' Милан (Милан) 1:0 Торино (Турин)
    05.02.2023 55' -90' Интер (Милан) 1:0 Милан (Милан)
    29.01.2023 1' -70' Милан (Милан) 2:5 Сассуоло (Сассуоло)
    24.01.2023 58' -90' Лацио (Рим) 4:0 Милан (Милан)
    14.01.2023 1' -46' Лечче (Лечче) 2:2 Милан (Милан)
    08.01.2023 1' -85' Милан (Милан) 2:2 Рома (Рим)
    04.01.2023 1' -86' Салернитана (Салернитана) 1:2 Милан (Милан)
    01.10.2022 1' -33' Эмполи (Эмполи) 1:3 Милан (Милан)
    18.09.2022 1' -66' Милан (Милан) 1:2 Наполи (Неаполь)
    10.09.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:2 Милан (Милан)
    03.09.2022 73' -90' Милан (Милан) 3:2 Интер (Милан)
    30.08.2022 1' -57' Сассуоло (Сассуоло) 0:0 Милан (Милан)
    43'
    27.08.2022 62' -90' Милан (Милан) 2:0 Болонья (Болонья)
    21.08.2022 66' -90' Аталанта (Бергамо) 1:1 Милан (Милан)
    68'
    13.08.2022 71' -90' Милан (Милан) 4:2 Удинезе (Удине)
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