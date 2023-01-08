Алексис Салемакерс - статистика
#56 | Полузащитник
|Имя
|Алексис
|Фамилия
|Салемакерс
|Команда
|Милан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 июня 1999 (23 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 15,00
млн
|Имя
|Алексис
|Фамилия
|Салемакерс
|Команда
|Милан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 июня 1999 (23 года)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|74' - 90'
|Фиорентина
|2:1
|Милан
|Италия. Серия А, 25 тур
|26.02.2023
|89' - 90'
|Милан
|2:0
|Аталанта
|Италия. Серия А, 24 тур
|18.02.2023
|64' - 90'
|Монца
|0:1
|Милан
|Италия. Серия А, 23 тур
|14.02.2023
|1' - 77'
|Милан
|1:0
|Тоттенхэм
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|10.02.2023
|1' - 89'
|Милан
|1:0
|Торино
|Италия. Серия А, 22 тур
|05.02.2023
|55' - 90'
|Интер
|1:0
|Милан
|Италия. Серия А, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Милан
|17
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|74' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Милан (Милан)
|26.02.2023
|89' -90'
|Милан (Милан)
|2:0
|Аталанта (Бергамо)
|18.02.2023
|64' -90'
|Монца (Монца)
|0:1
|Милан (Милан)
|10.02.2023
|1' -89'
|Милан (Милан)
|1:0
|Торино (Турин)
|05.02.2023
|55' -90'
|Интер (Милан)
|1:0
|Милан (Милан)
|29.01.2023
|1' -70'
|Милан (Милан)
|2:5
|Сассуоло (Сассуоло)
|24.01.2023
|58' -90'
|Лацио (Рим)
|4:0
|Милан (Милан)
|14.01.2023
|1' -46'
|Лечче (Лечче)
|2:2
|Милан (Милан)
|08.01.2023
|1' -85'
|Милан (Милан)
|2:2
|Рома (Рим)
|04.01.2023
|1' -86'
|Салернитана (Салернитана)
|1:2
|Милан (Милан)
|01.10.2022
|1' -33'
|Эмполи (Эмполи)
|1:3
|Милан (Милан)
|18.09.2022
|1' -66'
|Милан (Милан)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Милан (Милан)
|03.09.2022
|73' -90'
|Милан (Милан)
|3:2
|Интер (Милан)
|30.08.2022
|1' -57'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:0
|Милан (Милан)
|43'
|27.08.2022
|62' -90'
|Милан (Милан)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|21.08.2022
|66' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|1:1
|Милан (Милан)
|68'
|13.08.2022
|71' -90'
|Милан (Милан)
|4:2
|Удинезе (Удине)