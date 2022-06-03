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    Захар Волков - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Захар
    Фамилия Волков
    Команда БАТЭ
    Состав Основной
    Родной город Витебск
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 августа 1997 (25 лет)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Белоруссия 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.06.2022 Был в запасе Азербайджан 2:0 Белоруссия
    10.06.2022 1' -90' Белоруссия 1:1 Казахстан
    06.06.2022 1' -33' Белоруссия 0:0 Азербайджан
    18'
    03.06.2022 Был в запасе Белоруссия 0:1 Словакия
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