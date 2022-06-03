Захар Волков - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Захар
|Фамилия
|Волков
|Команда
|БАТЭ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Витебск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Захар
|Фамилия
|Волков
|Команда
|БАТЭ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Витебск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Белоруссия
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.06.2022
|Был в запасе
|Азербайджан
|2:0
|Белоруссия
|10.06.2022
|1' -90'
|Белоруссия
|1:1
|Казахстан
|06.06.2022
|1' -33'
|Белоруссия
|0:0
|Азербайджан
|18'
|03.06.2022
|Был в запасе
|Белоруссия
|0:1
|Словакия