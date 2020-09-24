Утку Ювакуран - статистика
#97 | Вратарь
|Имя
|Утку
|Фамилия
|Ювакуран
|Команда
|Бешикташ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стамбул
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Утку
|Фамилия
|Ювакуран
|Команда
|Бешикташ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стамбул
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бешикташ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.09.2020
|1' -90'
|Бешикташ (Стамбул)
|1:1
(2:4)п
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)