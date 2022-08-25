Бесир Омераджич - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Бесир
|Фамилия
|Омераджич
|Команда
|Цюрих
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 января 2002 (21 год)
|Рост
|187
|Вес
|74
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Бесир
|Фамилия
|Омераджич
|Команда
|Цюрих
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 января 2002 (21 год)
|Рост
|187
|Вес
|74
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Цюрих
|1:1
|Серветт
|Швейцария. Суперлига, 23 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Цюрих
|2:2
|Янг Бойз
|Швейцария. Суперлига, 22 тур
|19.02.2023
|22' - 90'
|Грассхоппер
|1:2
|Цюрих
|Швейцария. Суперлига, 21 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Цюрих
|1:1
|Винтертур
|Швейцария. Суперлига, 20 тур
|05.02.2023
|1' - 87'
|Сьон
|0:1
|Цюрих
|Швейцария. Суперлига, 19 тур
|27'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Цюрих
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|1:0
|Цюрих (Цюрих)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Цюрих (Цюрих)
|2:1
|Буде-Глимт (Буде)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Буде-Глимт (Буде)
|2:1
|Цюрих (Цюрих)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Цюрих (Цюрих)
|1:2
|Арсенал (Лондон)
|25.08.2022
|1' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|0:1
|Цюрих (Цюрих)
|18.08.2022
|1' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|2:1
|Хартс (Эдинбург)
|11.08.2022
|Был в запасе
|Цюрих (Цюрих)
|3:0
|Линфилд (Белфаст)
|04.08.2022
|Был в запасе
|Линфилд (Белфаст)
|0:2
|Цюрих (Цюрих)