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    Бесир Омераджич - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Бесир
    Фамилия Омераджич
    Команда Цюрих
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 января 2002 (21 год)
    Рост 187
    Вес 74
    Стоимость:
    € 6,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Цюрих 1:1 Серветт Швейцария. Суперлига, 23 тур
    25.02.2023 1' - 90' Цюрих 2:2 Янг Бойз Швейцария. Суперлига, 22 тур
    19.02.2023 22' - 90' Грассхоппер 1:2 Цюрих Швейцария. Суперлига, 21 тур
    12.02.2023 1' - 90' Цюрих 1:1 Винтертур Швейцария. Суперлига, 20 тур
    05.02.2023 1' - 87' Сьон 0:1 Цюрих Швейцария. Суперлига, 19 тур
    27'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Цюрих 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 Был в запасе Арсенал (Лондон) 1:0 Цюрих (Цюрих)
    27.10.2022 Был в запасе Цюрих (Цюрих) 2:1 Буде-Глимт (Буде)
    15.09.2022 Был в запасе Буде-Глимт (Буде) 2:1 Цюрих (Цюрих)
    08.09.2022 Был в запасе Цюрих (Цюрих) 1:2 Арсенал (Лондон)
    25.08.2022 1' -90' Хартс (Эдинбург) 0:1 Цюрих (Цюрих)
    18.08.2022 1' -90' Цюрих (Цюрих) 2:1 Хартс (Эдинбург)
    11.08.2022 Был в запасе Цюрих (Цюрих) 3:0 Линфилд (Белфаст)
    04.08.2022 Был в запасе Линфилд (Белфаст) 0:2 Цюрих (Цюрих)
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