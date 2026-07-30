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Косово. Суперлига
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Балкани
Тони Домджони
Статистика
€ 325 тыс
Тони Домджони - статистика
Балкани
4 сентября 1998 (28)
#8 | Полузащитник
177 см
Косово | Швейцария
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Балкани
2
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Балкани
3 : 2
30.07.2026
Богемианс
1' - 102'
58'
51'
Лига конференций, 2 раунд
Богемианс
2 : 1
22.07.2026
Балкани
1' - 84'
29'
Лига конференций, 1 раунд
Балкани
3 : 2
16.07.2026
Коннас Куэй
Был в запасе
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