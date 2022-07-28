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    Кевин Рюгг - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Кевин
    Фамилия Рюгг
    Команда Янг Бойз
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 августа 1998 (24 года)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Янг Бойз 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 1' -125' Андерлехт (Брюссель) 0:1
    (3:1)п    		 Янг Бойз (Берн)
    18.08.2022 Был в запасе Янг Бойз (Берн) 0:1 Андерлехт (Брюссель)
    28.07.2022 1' -90' Янг Бойз (Берн) 3:0 Лиепая (Лиепая)
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