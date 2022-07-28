Кевин Рюгг - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Рюгг
|Команда
|Янг Бойз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 августа 1998 (24 года)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Рюгг
|Команда
|Янг Бойз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 августа 1998 (24 года)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Янг Бойз
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -125'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
(3:1)п
|Янг Бойз (Берн)
|18.08.2022
|Был в запасе
|Янг Бойз (Берн)
|0:1
|Андерлехт (Брюссель)
|28.07.2022
|1' -90'
|Янг Бойз (Берн)
|3:0
|Лиепая (Лиепая)