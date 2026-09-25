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Кипр. Первый дивизион
Команды
Пафос
Иван Суньич
Статистика
€ 2 млн
Иван Суньич - статистика
Пафос
9 октября 1996 (29), Зеница
#26 | Полузащитник
185 см
Босния и Герцеговина | Хорватия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
1' - 66'
47'
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Пафос
0 : 2
18.09.2026
АЕЛ
1' - 55'
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
АЕК
0 : 1
13.09.2026
Пафос
1' - 90'
33'
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Кармиотисса
0 : 3
30.08.2026
Пафос
77' - 90'
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Лига наций 2026/2027
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Кипр. Первый Дивизион 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Кипр. Первый Дивизион 2024/2025
Лига конференций 2024/2025
Лига наций 2024/2025
Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Кубок лиги 2023/2024
Англия. Чемпионшип 2023/2024
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Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Кубок 2019/2020
Англия. Чемпионшип 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пафос
3
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Зальцбург
1 : 0
06.08.2026
Пафос
1' - 90'
81'
Лига Европы, 2 раунд
Пафос
4 : 0
30.07.2026
Хайдук
1' - 82'
68'
Лига Европы, 2 раунд
Хайдук
2 : 0
23.07.2026
Пафос
1' - 74'
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