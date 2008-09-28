Марко Марич - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Марич
|Команда
|Чикаго Файр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 апреля 1983 (39 лет)
|Рост
|189
|Вес
|81
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Марич
|Команда
|Чикаго Файр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 апреля 1983 (39 лет)
|Рост
|189
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лилль
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2009
|Был в запасе
|Гавр (Гавр)
|0:1
|Лилль (Лилль)
|13.05.2009
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|0:0
|Лилль (Лилль)
|21.03.2009
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Гренобль (Гренобль)
|18.10.2008
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|2:2
|Лилль (Лилль)
|28.09.2008
|1' -90'
|Монако (Монако)
|0:2
|Лилль (Лилль)