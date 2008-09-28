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    Марко Марич - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Марко
    Фамилия Марич
    Команда Чикаго Файр
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 апреля 1983 (39 лет)
    Рост 189
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лилль 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2009 Был в запасе Гавр (Гавр) 0:1 Лилль (Лилль)
    13.05.2009 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 0:0 Лилль (Лилль)
    21.03.2009 Был в запасе Лилль (Лилль) 2:1 Гренобль (Гренобль)
    18.10.2008 Был в запасе Лион (Лион) 2:2 Лилль (Лилль)
    28.09.2008 1' -90' Монако (Монако) 0:2 Лилль (Лилль)
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