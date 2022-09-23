Бесим Сербечич - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Бесим
|Фамилия
|Сербечич
|Команда
|Русенборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 мая 1998 (24 года)
|Рост
|194
Стоимость:
€ 550
тыс
|Имя
|Бесим
|Фамилия
|Сербечич
|Команда
|Русенборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 мая 1998 (24 года)
|Рост
|194
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Босния и Герцеговина
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.09.2022
|1' -90'
|Румыния
|4:1
|Босния и Герцеговина
|23.09.2022
|Был в запасе
|Босния и Герцеговина
|1:0
|Черногория