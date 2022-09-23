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    Бесим Сербечич - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Бесим
    Фамилия Сербечич
    Команда Русенборг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 мая 1998 (24 года)
    Рост 194
    Стоимость:
    € 550
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Босния и Герцеговина 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.09.2022 1' -90' Румыния 4:1 Босния и Герцеговина
    23.09.2022 Был в запасе Босния и Герцеговина 1:0 Черногория
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