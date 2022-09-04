Иссам Жебали - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Иссам
|Фамилия
|Жебали
|Команда
|Оденсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 декабря 1991 (31 год)
|Рост
|186
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|Имя
|Иссам
|Фамилия
|Жебали
|Команда
|Оденсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 декабря 1991 (31 год)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оденсе
|13
|4
|3
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|3:3
|Оденсе (Оденсе)
|56'
|06.11.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:1
|Брондбю (Бреннбю)
|83'
|31.10.2022
|1' -81'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:2
|Оденсе (Оденсе)
|45'
|21.10.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|3:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|16.10.2022
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|0:0
|Оденсе (Оденсе)
|87'
|09.10.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:1
|Силькеборг (Силькеборг)
|30.09.2022
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:1
|Оденсе (Оденсе)
|18.09.2022
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Оденсе (Оденсе)
|63' 13'
|10.09.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|2:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|45'
|04.09.2022
|1' -81'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Виборг (Виборг)
|28.08.2022
|1' -73'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:2
|Оденсе (Оденсе)
|43'
|22.08.2022
|1' -77'
|Оденсе (Оденсе)
|1:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|14.08.2022
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|2:0
|Оденсе (Оденсе)