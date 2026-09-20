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Германия. Вторая Бундеслига
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Арминия
Леон Йенсен
Статистика
€ 700 тыс
Леон Йенсен - статистика
Арминия
19 мая 1997 (29)
#31 | Полузащитник
175 см
Германия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Арминия
2 : 2
20.09.2026
Хайденхайм
46' - 90'
55'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Арминия
2 : 2
04.09.2026
Санкт-Паули
66' - 90'
Статистика по турнирам
Германия. Вторая Бундеслига 2026/2027
Германия. Вторая Бундеслига 2025/2026
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Германия. Вторая Бундеслига 2023/2024
Германия. Кубок 2023/2024
Команда
И
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П
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Арминия
2
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1
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0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Арминия
2 : 2
20.09.2026
Хайденхайм
46' - 90'
55'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Арминия
2 : 2
04.09.2026
Санкт-Паули
66' - 90'
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