Франсис Амузу - статистика
#40 | Полузащитник
|Имя
|Франсис
|Фамилия
|Амузу
|Команда
|Андерлехт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 августа 1999 (23 года)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 6,50
млн
|Имя
|Франсис
|Фамилия
|Амузу
|Команда
|Андерлехт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 августа 1999 (23 года)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Гент
|0:0
|Андерлехт
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Андерлехт
|2:2
|Стандард
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|38' 65'
|23.02.2023
|1' - 62'
|Андерлехт
|
3:1
(3:0)п
|Лудогорец
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|65' - 90'
|Кортрейк
|2:2
|Андерлехт
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Андерлехт
|3:1
|Сент-Труйден
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|81'
|03.02.2023
|1' - 72'
|Остенде
|0:2
|Андерлехт
|Бельгия. Про-Лига, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Андерлехт
|27
|3
|5
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Гент (Гент)
|0:0
|Андерлехт (Брюссель)
|26.02.2023
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:2
|Стандард (Льеж)
|38' 65'
|19.02.2023
|65' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|2:2
|Андерлехт (Брюссель)
|12.02.2023
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|3:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|81'
|03.02.2023
|1' -72'
|Остенде (Остенде)
|0:2
|Андерлехт (Брюссель)
|29.01.2023
|1' -80'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:0
|Антверпен (Антверпен)
|22.01.2023
|67' -90'
|Серен (Серен)
|0:1
|Андерлехт (Брюссель)
|18.01.2023
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:3
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|36' 90'
|15.01.2023
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Андерлехт (Брюссель)
|08.01.2023
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|1:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|64' 85'
|26.12.2022
|1' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|0:1
|Андерлехт (Брюссель)
|13.11.2022
|1' -73'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:2
|Генк (Генк)
|06.11.2022
|1' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|0:0
|Андерлехт (Брюссель)
|74'
|30.10.2022
|1' -61'
|Андерлехт (Брюссель)
|4:2
|Эйпен (Эйпен)
|14'
|23.10.2022
|1' -61'
|Стандард (Льеж)
|3:1
|Андерлехт (Брюссель)
|20.10.2022
|46' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|3:2
|Андерлехт (Брюссель)
|16.10.2022
|75' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
|Брюгге (Брюгге)
|09.10.2022
|30' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|1:3
|Андерлехт (Брюссель)
|46'
|02.10.2022
|68' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|18.09.2022
|1' -18'
|Андерлехт (Брюссель)
|4:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|11.09.2022
|1' -75'
|Вестерло (Вестерло)
|2:1
|Андерлехт (Брюссель)
|01.09.2022
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
|Гент (Гент)
|28.08.2022
|1' -48'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Андерлехт (Брюссель)
|14.08.2022
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:3
|Андерлехт (Брюссель)
|07.08.2022
|1' -80'
|Андерлехт (Брюссель)
|3:1
|Серен (Серен)
|4' 16'
|30.07.2022
|1' -84'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:0
|Андерлехт (Брюссель)
|24.07.2022
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:0
|Остенде (Остенде)