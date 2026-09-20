Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 9 млн

Франсис Амузу - статистика

Гремио
23 августа 1999 (27), Аккра
#9 | Полузащитник
170 см
Бельгия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Гремио
0 : 0
20.09.2026
Палмейрас
1' - 69'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Гремио
3 : 1
31.08.2026
Шапекоэнсе
1' - 76'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гремио
23
1
3
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Гремио
0 : 0
20.09.2026
Палмейрас
1' - 69'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Гремио
3 : 1
31.08.2026
Шапекоэнсе
1' - 76'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Брагантино
1 : 0
23.08.2026
Гремио
1' - 64'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
16.08.2026
Гремио
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Гремио
2 : 1
08.08.2026
Сан-Паулу
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Гремио
1 : 1
27.07.2026
Флуминенсе
1' - 78'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Мирассол
2 : 1
18.07.2026
Гремио
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Гремио
1 : 3
30.05.2026
Коринтианс
62' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Гремио
3 : 2
24.05.2026
Сантос
1' - 90'
40'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Баия
1 : 1
17.05.2026
Гремио
60' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Гремио
0 : 1
11.05.2026
Фламенго
1' - 77'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Гремио
1 : 0
26.04.2026
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Крузейро
2 : 0
19.04.2026
Гремио
1' - 71'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Интернасьонал
0 : 0
12.04.2026
Гремио
1' - 67'
66'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Гремио
0 : 0
06.04.2026
Ремо
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Палмейрас
2 : 1
03.04.2026
Гремио
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Васко да Гама
2 : 1
22.03.2026
Гремио
1' - 64'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Гремио
2 : 0
20.03.2026
Витория
1' - 86'
54'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Шапекоэнсе
1 : 1
17.03.2026
Гремио
1' - 61'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Гремио
2 : 1
26.02.2026
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Сан-Паулу
2 : 0
12.02.2026
Гремио
1' - 53'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Гремио
5 : 3
05.02.2026
Ботафого
46' - 90'
50, 60'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.01.2026
Гремио
1' - 60'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
20:48
1
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
19:53
2
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
19:32
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
19:22
4
«Арсенал» победил команду РПЛ в первом матче после возвращения Аленичева
19:13
1
Круговой из ЦСКА совершил благородный поступок
19:07
2
Реакция Радимова на нового тренера «Ростова»
18:44
1
Бояринцев прокомментировал вероятный вылет «Локомотива» из РПЛ
18:22
2
ФотоТолько у двух европейских клубов беспроигрышная серия длиннее, чем у ЦСКА
18:01
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+