Никола Катич - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Катич
|Команда
|Цюрих
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|194
Стоимость:
€ 850
тыс
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Катич
|Команда
|Цюрих
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|194
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Цюрих
|1:1
|Серветт
|Швейцария. Суперлига, 23 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Грассхоппер
|1:2
|Цюрих
|Швейцария. Суперлига, 21 тур
|29'
|12.02.2023
|1' - 90'
|Цюрих
|1:1
|Винтертур
|Швейцария. Суперлига, 20 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|Сьон
|0:1
|Цюрих
|Швейцария. Суперлига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Цюрих
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|1:0
|Цюрих (Цюрих)
|49'
|27.10.2022
|1' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|2:1
|Буде-Глимт (Буде)
|13.10.2022
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|5:0
|Цюрих (Цюрих)
|06.10.2022
|71' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|1:5
|ПСВ (Эйндховен)