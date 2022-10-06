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    Никола Катич - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Никола
    Фамилия Катич
    Команда Цюрих
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 октября 1996 (26 лет)
    Рост 194
    Стоимость:
    € 850
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Цюрих 1:1 Серветт Швейцария. Суперлига, 23 тур
    19.02.2023 1' - 90' Грассхоппер 1:2 Цюрих Швейцария. Суперлига, 21 тур
    29'
    12.02.2023 1' - 90' Цюрих 1:1 Винтертур Швейцария. Суперлига, 20 тур
    05.02.2023 1' - 90' Сьон 0:1 Цюрих Швейцария. Суперлига, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Цюрих 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 1' -90' Арсенал (Лондон) 1:0 Цюрих (Цюрих)
    49'
    27.10.2022 1' -90' Цюрих (Цюрих) 2:1 Буде-Глимт (Буде)
    13.10.2022 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 5:0 Цюрих (Цюрих)
    06.10.2022 71' -90' Цюрих (Цюрих) 1:5 ПСВ (Эйндховен)
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