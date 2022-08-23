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    Мусса Дженепо - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Мусса
    Фамилия Дженепо
    Команда Саутгемптон
    Состав Основной
    Родной город Бамако
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 июня 1998 (24 года)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 10,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Саутгемптон 1:0 Лестер Англия. Премьер-лига, 26 тур
    01.03.2023 1' - 86' Саутгемптон 1:2 Гримсби Таун Англия. Кубок, 1/8 финала
    25.02.2023 Был в запасе Лидс 1:0 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 25 тур
    18.02.2023 Был в запасе Челси 0:1 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 24 тур
    Статистика по турнирам
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