Мусса Дженепо - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Мусса
|Фамилия
|Дженепо
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бамако
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 июня 1998 (24 года)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 10,00
млн
|Имя
|Мусса
|Фамилия
|Дженепо
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бамако
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 июня 1998 (24 года)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Саутгемптон
|1:0
|Лестер
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|01.03.2023
|1' - 86'
|Саутгемптон
|1:2
|Гримсби Таун
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|25.02.2023
|Был в запасе
|Лидс
|1:0
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Челси
|0:1
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саутгемптон
|5
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.01.2023
|1' -45'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|0:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|11.01.2023
|1' -57'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:0
|Манчестер Сити (Манчестер)
|28'
|20.12.2022
|77' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:1
|Линкольн (Линкольн)
|09.11.2022
|1' -60'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:1
(6:5)п
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|23.08.2022
|66' -90'
|Кембридж Юнайтед (Кембридж)
|0:3
|Саутгемптон (Саутгемптон)