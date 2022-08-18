Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ранхело Джанга - статистика

    #32 | Нападающий
    Имя Ранхело
    Фамилия Джанга
    Команда ЧФР Клуж
    Состав Основной
    Родной город Роттердам
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 апреля 1992 (30 лет)
    Рост 192
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 1' - 84' ЧФР Клуж 0:0 Лацио Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 82' - 90' Лацио 1:0 ЧФР Клуж Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аполлон 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 81' -121' Олимпиакос (Пирей) 2:1
    (3:1)п    		 Аполлон (Лимассол)
    18.08.2022 1' -60' Аполлон (Лимассол) 1:1 Олимпиакос (Пирей)
    18'
    • Читайте нас: 
    11