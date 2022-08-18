Ранхело Джанга - статистика
#32 | Нападающий
|Имя
|Ранхело
|Фамилия
|Джанга
|Команда
|ЧФР Клуж
|Состав
|Основной
|Родной город
|Роттердам
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Ранхело
|Фамилия
|Джанга
|Команда
|ЧФР Клуж
|Состав
|Основной
|Родной город
|Роттердам
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|192
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|1' - 84'
|ЧФР Клуж
|0:0
|Лацио
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|82' - 90'
|Лацио
|1:0
|ЧФР Клуж
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аполлон
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|81' -121'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:1
(3:1)п
|Аполлон (Лимассол)
|18.08.2022
|1' -60'
|Аполлон (Лимассол)
|1:1
|Олимпиакос (Пирей)
|18'