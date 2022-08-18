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    Фуад Бачиру - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Фуад
    Фамилия Бачиру
    Команда Омония
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 апреля 1990 (32 года)
    Рост 169
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Омония 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.09.2022 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 2:1 Омония (Никосия)
    83'
    08.09.2022 Был в запасе Омония (Никосия) 0:3 Шериф (Тирасполь)
    25.08.2022 1' -90' Омония (Никосия) 2:0 Гент (Гент)
    18.08.2022 1' -90' Гент (Гент) 0:2 Омония (Никосия)
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