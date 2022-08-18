Фуад Бачиру - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Фуад
|Фамилия
|Бачиру
|Команда
|Омония
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 апреля 1990 (32 года)
|Рост
|169
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Фуад
|Фамилия
|Бачиру
|Команда
|Омония
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 апреля 1990 (32 года)
|Рост
|169
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Омония
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.09.2022
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:1
|Омония (Никосия)
|83'
|08.09.2022
|Был в запасе
|Омония (Никосия)
|0:3
|Шериф (Тирасполь)
|25.08.2022
|1' -90'
|Омония (Никосия)
|2:0
|Гент (Гент)
|18.08.2022
|1' -90'
|Гент (Гент)
|0:2
|Омония (Никосия)