Джон Лукуми - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Лукуми
|Команда
|Генк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 июня 1998 (24 года)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 9,00
млн
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Лукуми
|Команда
|Генк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 июня 1998 (24 года)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|1' - 90'
|Болонья
|1:0
|Интер
|Италия. Серия А, 24 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Сампдория
|1:2
|Болонья
|Италия. Серия А, 23 тур
|61'
|05.02.2023
|1' - 90'
|Фиорентина
|1:2
|Болонья
|Италия. Серия А, 21 тур
|76'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Генк
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.08.2022
|1' -90'
|Генк (Генк)
|4:2
|Эйпен (Эйпен)
|31.07.2022
|1' -90'
|Генк (Генк)
|3:1
|Стандард (Льеж)
|24.07.2022
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|3:2
|Генк (Генк)