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    Джон Лукуми - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Джон
    Фамилия Лукуми
    Команда Генк
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 июня 1998 (24 года)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 9,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 1' - 90' Болонья 1:0 Интер Италия. Серия А, 24 тур
    18.02.2023 1' - 90' Сампдория 1:2 Болонья Италия. Серия А, 23 тур
    61'
    05.02.2023 1' - 90' Фиорентина 1:2 Болонья Италия. Серия А, 21 тур
    76'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Генк 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.08.2022 1' -90' Генк (Генк) 4:2 Эйпен (Эйпен)
    31.07.2022 1' -90' Генк (Генк) 3:1 Стандард (Льеж)
    24.07.2022 1' -90' Брюгге (Брюгге) 3:2 Генк (Генк)
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