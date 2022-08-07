Йорген-Странд Ларсен - статистика
#45 | Нападающий
|Имя
|Йорген-Странд
|Фамилия
|Ларсен
|Команда
|Сарпсборг 08
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 11,00
млн
|Имя
|Йорген-Странд
|Фамилия
|Ларсен
|Команда
|Сарпсборг 08
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|193
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|55' - 90'
|Сельта
|3:0
|Вальядолид
|Испания. Примера, 23 тур
|18.02.2023
|1' - 46'
|Реал Сосьедад
|1:1
|Сельта
|Испания. Примера, 22 тур
|12.02.2023
|1' - 63'
|Сельта
|0:1
|Атлетико
|Испания. Примера, 21 тур
|04.02.2023
|1' - 64'
|Бетис
|3:4
|Сельта
|Испания. Примера, 20 тур
|6' 56'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гронинген
|4
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2022
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Гронинген (Гронинген)
|21.08.2022
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|1:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|14.08.2022
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|6:1
|Гронинген (Гронинген)
|10'
|07.08.2022
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|2:2
|Волендам (Волендам)
|34'