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    Йорген-Странд Ларсен - статистика

    #45 | Нападающий
    Имя Йорген-Странд
    Фамилия Ларсен
    Команда Сарпсборг 08
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 февраля 2000 (23 года)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 11,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 55' - 90' Сельта 3:0 Вальядолид Испания. Примера, 23 тур
    18.02.2023 1' - 46' Реал Сосьедад 1:1 Сельта Испания. Примера, 22 тур
    12.02.2023 1' - 63' Сельта 0:1 Атлетико Испания. Примера, 21 тур
    04.02.2023 1' - 64' Бетис 3:4 Сельта Испания. Примера, 20 тур
    6' 56'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гронинген 4 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.08.2022 1' -90' НЕК (Неймеген) 1:1 Гронинген (Гронинген)
    21.08.2022 1' -90' Гронинген (Гронинген) 1:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    14.08.2022 1' -90' Аякс (Амстердам) 6:1 Гронинген (Гронинген)
    10'
    07.08.2022 1' -90' Гронинген (Гронинген) 2:2 Волендам (Волендам)
    34'
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