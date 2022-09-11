Ян Матушек - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Матушек
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 мая 1998 (24 года)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Матушек
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 мая 1998 (24 года)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 82'
|Слован
|1:3
|Богемианс 1905
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|45' 74' 10'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|10
|0
|0
|3
|0
|Богемианс 1905
|6
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -82'
|Слован (Либерец)
|1:3
|Богемианс 1905 (Прага)
|45' 74' 10'
|25.02.2023
|84' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|1:1
|Зброевка (Брно)
|19.02.2023
|59' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|1:0
|Богемианс 1905 (Прага)
|12.02.2023
|1' -86'
|Богемианс 1905 (Прага)
|2:6
|Спарта (Прага)
|05.02.2023
|70' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|0:2
|Богемианс 1905 (Прага)
|28.01.2023
|84' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|2:0
|Теплице (Теплице)
|16.10.2022
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|2:1
|Слован (Либерец)
|09.10.2022
|1' -57'
|Слован (Либерец)
|0:0
|Баник (Острава)
|44'
|17.09.2022
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|1:3
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|62'
|11.09.2022
|1' -77'
|Богемианс 1905 (Прага)
|0:2
|Слован (Либерец)
|03.09.2022
|68' -90'
|Слован (Либерец)
|0:1
|Виктория (Пльзень)
|31.08.2022
|1' -82'
|Сигма (Оломоуц)
|1:1
|Слован (Либерец)
|28.08.2022
|1' -76'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|1:2
|Слован (Либерец)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|1:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|14.08.2022
|1' -69'
|Пардубице (Пардубице)
|2:1
|Слован (Либерец)
|64'
|06.08.2022
|61' -90'
|Слован (Либерец)
|5:1
|Теплице (Теплице)
|31.07.2022
|1' -67'
|Спарта (Прага)
|1:2
|Слован (Либерец)