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    Ян Матушек - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Ян
    Фамилия Матушек
    Команда Слован
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 мая 1998 (24 года)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 82' Слован 1:3 Богемианс 1905 Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
    45' 74' 10'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 10 0 0 3 0
    Богемианс 1905 6 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -82' Слован (Либерец) 1:3 Богемианс 1905 (Прага)
    45' 74' 10'
    25.02.2023 84' -90' Богемианс 1905 (Прага) 1:1 Зброевка (Брно)
    19.02.2023 59' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 1:0 Богемианс 1905 (Прага)
    12.02.2023 1' -86' Богемианс 1905 (Прага) 2:6 Спарта (Прага)
    05.02.2023 70' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 0:2 Богемианс 1905 (Прага)
    28.01.2023 84' -90' Богемианс 1905 (Прага) 2:0 Теплице (Теплице)
    16.10.2022 1' -90' Фастав (Злин) 2:1 Слован (Либерец)
    09.10.2022 1' -57' Слован (Либерец) 0:0 Баник (Острава)
    44'
    17.09.2022 1' -90' Слован (Либерец) 1:3 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    62'
    11.09.2022 1' -77' Богемианс 1905 (Прага) 0:2 Слован (Либерец)
    03.09.2022 68' -90' Слован (Либерец) 0:1 Виктория (Пльзень)
    31.08.2022 1' -82' Сигма (Оломоуц) 1:1 Слован (Либерец)
    28.08.2022 1' -76' Словацко (Угерске-Градиште) 1:2 Слован (Либерец)
    21.08.2022 Был в запасе Слован (Либерец) 1:1 Динамо (Ческе-Будеевице)
    14.08.2022 1' -69' Пардубице (Пардубице) 2:1 Слован (Либерец)
    64'
    06.08.2022 61' -90' Слован (Либерец) 5:1 Теплице (Теплице)
    31.07.2022 1' -67' Спарта (Прага) 1:2 Слован (Либерец)
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