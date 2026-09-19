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Чехия. Шанс Лига
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Богемианс 1905
Ян Матушек
Статистика
€ 300 тыс
Ян Матушек - статистика
Богемианс 1905
9 мая 1998 (28)
#10 | Полузащитник
176 см
Чехия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Пардубице
2 : 1
19.09.2026
Богемианс 1905
1' - 36'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Богемианс 1905
2 : 0
12.09.2026
Словацко
1' - 71'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Сигма
3 : 0
05.09.2026
Богемианс 1905
46' - 90'
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2026/2027
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
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Чехия. Синот Лига 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Богемианс 1905
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Пардубице
2 : 1
19.09.2026
Богемианс 1905
1' - 36'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Богемианс 1905
2 : 0
12.09.2026
Словацко
1' - 71'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Сигма
3 : 0
05.09.2026
Богемианс 1905
46' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Славия
2 : 2
22.08.2026
Богемианс 1905
1' - 65'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Славия
2 : 2
22.08.2026
Богемианс 1905
1' - 65'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Фастав
0 : 2
08.08.2026
Богемианс 1905
1' - 84'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Богемианс 1905
0 : 0
02.08.2026
Градец-Кралове
74' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Теплице
3 : 1
25.07.2026
Богемианс 1905
1' - 82'
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