Флоран Муслия - статистика
#35 | Полузащитник
|Имя
|Флоран
|Фамилия
|Муслия
|Команда
|Ганновер-96
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 июля 1998 (24 года)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Флоран
|Фамилия
|Муслия
|Команда
|Ганновер-96
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 июля 1998 (24 года)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Падерборн
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.01.2023
|84' -90'
|Падерборн (Падерборн)
|1:2
|Штутгарт (Штутгарт)
|89'
|19.10.2022
|80' -121'
|Падерборн (Падерборн)
|3:2
(5:4)п
|Вердер (Бремен)