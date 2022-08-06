Франсиско Монтеро - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Франсиско
|Фамилия
|Монтеро
|Команда
|Гамбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Севилья
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 января 1999 (24 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Франсиско
|Фамилия
|Монтеро
|Команда
|Гамбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Севилья
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 января 1999 (24 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бешикташ
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.10.2022
|Был в запасе
|Бешикташ (Стамбул)
|5:2
|Умраниеспор (Стамбул)
|24.10.2022
|1' -90'
|Хатайспор (Антакья)
|2:1
|Бешикташ (Стамбул)
|90'
|16.10.2022
|1' -90'
|Бешикташ (Стамбул)
|2:2
|Трабзонспор (Трабзон)
|12.09.2022
|Был в запасе
|Бешикташ (Стамбул)
|0:1
|Истанбул Башакшехир (Стамбул)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Анкарагюджю (Анкара)
|2:3
|Бешикташ (Стамбул)
|29.08.2022
|Был в запасе
|Бешикташ (Стамбул)
|3:1
|Сивасспор (Сивас)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Бешикташ (Стамбул)
|4:1
|Карагюмрюк (Стамбул)
|14.08.2022
|46' -90'
|Аланьяспор (Аланья)
|3:3
|Бешикташ (Стамбул)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Бешикташ (Стамбул)
|1:0
|Кайсериспор (Кайсери)