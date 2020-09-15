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Джохор
Карлос Акапо
Статистика
€ 300 тыс
Карлос Акапо - статистика
Джохор
12 марта 1993 (33), Эльче
#29 | Защитник
179 см
Экваториальная Гвинея
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Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Джохор
1 : 1
15.09.2026
Бурирам Юнайтед
90' - 90'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов АФК Элит 2026/2027
Кубок африканских наций 2025
Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025
США. МЛС 2024
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Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Кубок африканских наций 2021
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Экваториальная Гвинея
2
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок африканских наций, 2 тур
Экваториальная Гвинея
0 : 1
28.12.2025
Судан
1' - 90'
87'
Кубок африканских наций, 1 тур
Буркина-Фасо
2 : 1
24.12.2025
Экваториальная Гвинея
1' - 90'
85'
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