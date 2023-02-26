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    Карлос Акапо - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Карлос
    Фамилия Акапо
    Команда Кадис
    Состав Основной
    Родной город Эльче
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 марта 1993 (29 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сан-Хосе 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 63' -90' Сан-Хосе (Сан-Хосе) 2:1 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    77'
    26.02.2023 61' -90' Атланта Юнайтед (Атланта) 2:1 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
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