Карлос Акапо - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Акапо
|Команда
|Кадис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эльче
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Акапо
|Команда
|Кадис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эльче
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сан-Хосе
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|63' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:1
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|77'
|26.02.2023
|61' -90'
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|2:1
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)