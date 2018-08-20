Перу Ноласкоайн - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Перу
|Фамилия
|Ноласкоайн
|Команда
|Аморебьета
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 октября 1998 (24 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Перу
|Фамилия
|Ноласкоайн
|Команда
|Аморебьета
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 октября 1998 (24 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетик
|6
|2
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.03.2019
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:0
|Атлетико (Мадрид)
|07.01.2019
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:2
|Атлетик (Бильбао)
|03.12.2018
|1' -73'
|Леванте (Валенсия)
|3:0
|Атлетик (Бильбао)
|73'
|25.11.2018
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|67' 73'
|10.11.2018
|67' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|3:2
|Атлетик (Бильбао)
|24.10.2018
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|29.09.2018
|23' -90'
|Барселона (Барселона)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|90'
|27.08.2018
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|2:2
|Уэска (Уэска)
|20.08.2018
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|2:1
|Леганес (Леганес)
|26'