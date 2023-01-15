Кристиан Куаме - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Куаме
|Команда
|Фиорентина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абиджан
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 13,00
млн
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Куаме
|Команда
|Фиорентина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абиджан
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Фиорентина
|2:1
|Милан
|Италия. Серия А, 25 тур
|27.02.2023
|Был в запасе
|Верона
|0:3
|Фиорентина
|Италия. Серия А, 24 тур
|23.02.2023
|Был в запасе
|Фиорентина
|3:2
|Брага
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|Был в запасе
|Фиорентина
|1:1
|Эмполи
|Италия. Серия А, 23 тур
|16.02.2023
|82' - 90'
|Брага
|0:4
|Фиорентина
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|86'
|12.02.2023
|1' - 90'
|Ювентус
|1:0
|Фиорентина
|Италия. Серия А, 22 тур
|05.02.2023
|Был в запасе
|Фиорентина
|1:2
|Болонья
|Италия. Серия А, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фиорентина
|20
|2
|2
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Милан (Милан)
|27.02.2023
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:3
|Фиорентина (Флоренция)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|12.02.2023
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Фиорентина (Флоренция)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|29.01.2023
|1' -46'
|Лацио (Рим)
|1:1
|Фиорентина (Флоренция)
|40'
|21.01.2023
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|0:1
|Торино (Турин)
|15.01.2023
|1' -90'
|Рома (Рим)
|2:0
|Фиорентина (Флоренция)
|07.01.2023
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|04.01.2023
|64' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|Монца (Монца)
|13.11.2022
|75' -90'
|Милан (Милан)
|2:1
|Фиорентина (Флоренция)
|09.11.2022
|1' -63'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Салернитана (Салернитана)
|06.11.2022
|1' -83'
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Фиорентина (Флоренция)
|30.10.2022
|1' -90'
|Специя (Ла Специя)
|1:2
|Фиорентина (Флоренция)
|22.10.2022
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|3:4
|Интер (Милан)
|60'
|17.10.2022
|1' -83'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Фиорентина (Флоренция)
|48' 27'
|10.10.2022
|1' -72'
|Фиорентина (Флоренция)
|0:4
|Лацио (Рим)
|02.10.2022
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|1:0
|Фиорентина (Флоренция)
|18.09.2022
|1' -79'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:0
|Верона (Верона)
|11.09.2022
|1' -85'
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Фиорентина (Флоренция)
|46'
|03.09.2022
|1' -62'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|Ювентус (Турин)
|29'
|31.08.2022
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Фиорентина (Флоренция)
|28.08.2022
|59' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|0:0
|Наполи (Неаполь)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|0:0
|Фиорентина (Флоренция)
|14.08.2022
|1' -78'
|Фиорентина (Флоренция)
|3:2
|Кремонезе (Кремона)
|16'