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    Никита Панамарев - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Никита
    Фамилия Панамарев
    Команда Черноморец
    Состав Основной
    Родной город Новороссийск
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 сентября 1998 (24 года)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.09.2020 1' -60' Черноморец (Новороссийск) 1:3 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    29'
    16.09.2020 71' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:4 Рубин (Казань)
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