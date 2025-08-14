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Швейцария. Суперлига
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Серветт
Жереми Гуйемено
Статистика
€ 400 тыс
Жереми Гуйемено - статистика
Серветт
6 января 1998 (28)
#21 | Нападающий
182 см
Швейцария
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Команда
И
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Серветт
2
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Утрехт
2 : 1
14.08.2025
Серветт
62' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Серветт
1 : 3
07.08.2025
Утрехт
1' - 70'
12'
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