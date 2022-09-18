Деян Любичич - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Деян
|Фамилия
|Любичич
|Команда
|Кельн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вена
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 10,00
млн
|Имя
|Деян
|Фамилия
|Любичич
|Команда
|Кельн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вена
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Унион
|0:0
|Кельн
|Германия. Бундеслига, 23 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Кельн
|0:2
|Вольфсбург
|Германия. Бундеслига, 22 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Штутгарт
|3:0
|Кельн
|Германия. Бундеслига, 21 тур
|04.02.2023
|1' - 55'
|Кельн
|0:0
|РБ Лейпциг
|Германия. Бундеслига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кельн
|15
|3
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Унион (Берлин)
|0:0
|Кельн (Кельн)
|25.02.2023
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|0:2
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Штутгарт (Штутгарт)
|3:0
|Кельн (Кельн)
|04.02.2023
|1' -55'
|Кельн (Кельн)
|0:0
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|29.01.2023
|1' -78'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:0
|Кельн (Кельн)
|24.01.2023
|46' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|1:1
|Кельн (Кельн)
|21.01.2023
|59' -90'
|Кельн (Кельн)
|7:1
|Вердер (Бремен)
|09.10.2022
|1' -40'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|5:2
|Кельн (Кельн)
|01.10.2022
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|3:2
|Боруссия (Дортмунд)
|71'
|18.09.2022
|1' -74'
|Бохум (Бохум)
|1:1
|Кельн (Кельн)
|11.09.2022
|62' -90'
|Кельн (Кельн)
|0:1
|Унион (Берлин)
|03.09.2022
|1' -88'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|2:4
|Кельн (Кельн)
|22'
|28.08.2022
|60' -90'
|Кельн (Кельн)
|0:0
|Штутгарт (Штутгарт)
|87'
|21.08.2022
|1' -56'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|1:1
|Кельн (Кельн)
|13.08.2022
|1' -73'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|2:2
|Кельн (Кельн)
|07.08.2022
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|3:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|80'