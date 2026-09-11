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Бундеслига 2026/2027
Команды
Шальке-04
Деян Любичич
Статистика
€ 3 млн
Деян Любичич - статистика
Шальке-04
8 октября 1997 (28), Вена
#21 | Полузащитник
187 см
Австрия
Статистика
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Германия. Бундеслига, 3 тур
Унион
1 : 3
11.09.2026
Шальке-04
1' - 21'
21'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Шальке-04
0 : 0
05.09.2026
Бавария
1' - 74'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Аугсбург
3 : 0
30.08.2026
Шальке-04
1' - 90'
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Шальке-04
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 3 тур
Унион
1 : 3
11.09.2026
Шальке-04
1' - 21'
21'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Шальке-04
0 : 0
05.09.2026
Бавария
1' - 74'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Аугсбург
3 : 0
30.08.2026
Шальке-04
1' - 90'
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