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    Деян Любичич - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Деян
    Фамилия Любичич
    Команда Кельн
    Состав Основной
    Родной город Вена
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 октября 1997 (25 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 10,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Унион 0:0 Кельн Германия. Бундеслига, 23 тур
    25.02.2023 1' - 90' Кельн 0:2 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 22 тур
    18.02.2023 Был в запасе Штутгарт 3:0 Кельн Германия. Бундеслига, 21 тур
    04.02.2023 1' - 55' Кельн 0:0 РБ Лейпциг Германия. Бундеслига, 19 тур
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