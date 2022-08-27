Жонатан Буркардт - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Жонатан
|Фамилия
|Буркардт
|Команда
|Майнц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 июля 2000 (22 года)
Стоимость:
€ 15,00
млн
|Имя
|Жонатан
|Фамилия
|Буркардт
|Команда
|Майнц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 июля 2000 (22 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Майнц
|11
|1
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -72'
|Майнц (Майнц)
|1:1
|Айнтрахт (Франкфурт)
|40'
|09.11.2022
|46' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:0
|Майнц (Майнц)
|05.11.2022
|71' -90'
|Майнц (Майнц)
|0:3
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|29.10.2022
|1' -62'
|Бавария (Мюнхен)
|6:2
|Майнц (Майнц)
|21.10.2022
|63' -90'
|Майнц (Майнц)
|5:0
|Кельн (Кельн)
|83'
|15.10.2022
|68' -90'
|Вердер (Бремен)
|0:2
|Майнц (Майнц)
|90'
|01.10.2022
|1' -77'
|Фрайбург (Фрайбург)
|2:1
|Майнц (Майнц)
|52'
|10.09.2022
|1' -14'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|4:1
|Майнц (Майнц)
|04.09.2022
|1' -76'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|0:1
|Майнц (Майнц)
|27.08.2022
|1' -46'
|Майнц (Майнц)
|0:3
|Байер (Леверкузен)
|20.08.2022
|1' -75'
|Аугсбург (Аугсбург)
|1:2
|Майнц (Майнц)
|62'