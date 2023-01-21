Пьер Кунде - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Пьер
|Фамилия
|Кунде
|Команда
|Бохум
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Пьер
|Фамилия
|Кунде
|Команда
|Бохум
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|85' - 90'
|Бохум
|0:2
|Шальке-04
|Германия. Бундеслига, 23 тур
|25.02.2023
|1' - 87'
|Вердер
|3:0
|Бохум
|Германия. Бундеслига, 22 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Бохум
|0:2
|Фрайбург
|Германия. Бундеслига, 21 тур
|11.02.2023
|1' - 85'
|Бавария
|3:0
|Бохум
|Германия. Бундеслига, 20 тур
|08.02.2023
|76' - 90'
|Бохум
|1:2
|Боруссия
|Германия. Кубок, 1/8 финала
|04.02.2023
|Был в запасе
|Бохум
|5:2
|Хоффенхайм
|Германия. Бундеслига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бохум
|6
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|85' -90'
|Бохум (Бохум)
|0:2
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|25.02.2023
|1' -87'
|Вердер (Бремен)
|3:0
|Бохум (Бохум)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Бохум (Бохум)
|0:2
|Фрайбург (Фрайбург)
|11.02.2023
|1' -85'
|Бавария (Мюнхен)
|3:0
|Бохум (Бохум)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Бохум (Бохум)
|5:2
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|28.01.2023
|1' -73'
|Майнц (Майнц)
|5:2
|Бохум (Бохум)
|70'
|25.01.2023
|83' -90'
|Байер (Леверкузен)
|2:0
|Бохум (Бохум)
|21.01.2023
|59' -90'
|Бохум (Бохум)
|3:1
|Герта (Берлин)