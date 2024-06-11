Статистика по турнирам

ОАЭ. Про Лига 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025 Греция. Суперлига 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Германия. Бундеслига 2022/2023 Германия. Кубок 2022/2023 Греция. Суперлига 2022/2023 Лига Европы 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Чемпионат мира 2022 Греция. Суперлига 2021/2022 Кубок африканских наций 2021 Лига Европы 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Германия. Бундеслига 2020/2021 Германия. Бундеслига 2019/2020 Германия. Бундеслига 2018/2019