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    Пьер Кунде - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Пьер
    Фамилия Кунде
    Команда Бохум
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 июля 1995 (27 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 85' - 90' Бохум 0:2 Шальке-04 Германия. Бундеслига, 23 тур
    25.02.2023 1' - 87' Вердер 3:0 Бохум Германия. Бундеслига, 22 тур
    18.02.2023 Был в запасе Бохум 0:2 Фрайбург Германия. Бундеслига, 21 тур
    11.02.2023 1' - 85' Бавария 3:0 Бохум Германия. Бундеслига, 20 тур
    08.02.2023 76' - 90' Бохум 1:2 Боруссия Германия. Кубок, 1/8 финала
    04.02.2023 Был в запасе Бохум 5:2 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бохум 6 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 85' -90' Бохум (Бохум) 0:2 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    25.02.2023 1' -87' Вердер (Бремен) 3:0 Бохум (Бохум)
    18.02.2023 Был в запасе Бохум (Бохум) 0:2 Фрайбург (Фрайбург)
    11.02.2023 1' -85' Бавария (Мюнхен) 3:0 Бохум (Бохум)
    04.02.2023 Был в запасе Бохум (Бохум) 5:2 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    28.01.2023 1' -73' Майнц (Майнц) 5:2 Бохум (Бохум)
    70'
    25.01.2023 83' -90' Байер (Леверкузен) 2:0 Бохум (Бохум)
    21.01.2023 59' -90' Бохум (Бохум) 3:1 Герта (Берлин)
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